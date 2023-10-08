Пирожки теперь не делаю, готовлю вкуснятину за 15 минут. Муж просто в восторге

Выпечка в виде улитки во многом упрощает жизнь многим пекарям. Она не столь сложная, как приготовление некоторых видов пирогов и булок. При этом улитка из теста почти всегда получается пышной и ароматной.

Готовить сдобную улитку можно со множеством начинок. Одной из самых популярных считается кремовая начинка. Такие улитки принято называть синнабон.

Мода на выпечку в виде улитки пришла из Франции, где пекари долго экспериментировали с тестом. Их задача была в том, чтобы сделать оригинальную подачу простой булочки.

Приготовим эту оригинальную выпечку в домашних условиях.

Ингредиенты для улитки с мясом:

Вода — 250 мл;

Молоко — 250 мл;

Соль — ч.л.;

Мука — 800 г;

Разрыхлитель — ч.л.;

Лук репчатый — 3 шт.;

Мясо — 400 г;

Сливочное масло — 150 г.

Приготовление улитки с мясом:

В миску с теплой водой и молоком высыпаем соль, перемешиваем. В несколько подходов просеиваем в молочную жидкость муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Тесто делим на 4 одинаковых части, формируем колобки. Убираем колобки в целлофан, оставляем на 10 минут.

Нарезаем тонкими перьями лук, режем на маленькие кусочки мясо.

Соединяем мясо и лук, солим и перчим по вкусу, обминаем. Каждый кусочек теста раскатываем скалкой в тонкий пласт. Не забываем посыпать поверхность теста и стола мукой.

Растапливаем сливочное масло, поверхность всех пластов смазываем маслом. Выкладываем на верхушку теста начинку, сворачиваем пласты в рулеты.

Из полученных рулетов формируем улитки, кладем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем улитки пищевой пленкой и ждем 20 минут.

Улитку придавливаем слегка скалкой, чтобы сделать ее более плоской.

Смазываем улитки смесью желтка и молока. Выпекаем улитки при 180 градусах 40 минут.

В результате мы имеем простое мясное блюдо из теста. Данная улитка сможет заменить привычные пироги.